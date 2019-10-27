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نساء ضد (سيداو) بماذا وصفن وزير العدل

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 27-أكتوبر-2019

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نساء ضد (سيداو) بماذا وصفن وزير العدل

اتهمت مجموعة نساء ضد (سيداو) وزير العدل بالتحيز وبأنه لا يقف في مسافة واحدة من الجميع وأعلنت مجموعة المناهضات للاتفاقية عدم تسليمهن مذكرة الرفض لوزير العدل رغم أن الأخير أعلن استعداده لاستلامها.

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وسخرت متحدثة باسم المجموعة بالقول إن داعية المساواة المطلقة بين النساء والرجال يعجز عن المساواة بين النساء والنساء؛ إذ تسلم مذكرة بضع من مؤيدات سيداو ورفض استلام مذكرة المئات من النساء.

وقالت بحسب (اليوم التالي) نساء المناهضة إنهن سيواصلن التصعيد باستخدام جميع الوسائل القانونية للحيلولة دون التوقيع على الاتفاقية وسيرفعن المذكرة لمجلس السيادة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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