السيادي يبحث أوضاع محكومي ومعتقلي الحركات المسلحة

التاريخ: 27-أكتوبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements أطلع عضوا مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي محمد حسن التعايشي على نتائج أعمال اللجنة الخاصة بحصر المعتقلين والمحبوسين والمحكومين من منسوبي الحركات المسلحة وأمن اجتماع انعقد في القصر الجمهوري على ضرورة تسريع خطى إنجاز هذا الملف. وأوضح الفاتح محمد عيسى طيفور المدعى العام لمحكمة جرائم دارفور،بحسب (اليوم التالي) أن اللجنة تسلمت من الجهات المعنية كشوفات بأسماء منسوبي الحركات المسلحة المعتقلين والمحبوسين والمحكومين للنظر فى توفيق أوضاعهم، باستثناء القضايا التى تتعلق بالحدود والقصاص والحق الخاص وفقاً للوثيقة الدستورية. وأكد طيفور استمرار عمل اللجنة من أجل تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع في وقت سابق بجوبا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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