غياب (طارق سر الختم) المتهم بالاشتراك مع البشير عن جلسة محاكمته

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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عقدت المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال اليوم (الأحد) جلسة إجرائية لبدء محاكمة طارق سر الختم مدير شركة سين للغلال المتهم بالاشتراك مع الرئيس المخلوع البشير بالتعامل في النقد الأجنبي في غيابه لوجوده في دولة تركيا، وحضور ممثلين للدفاع عنه.
ومنح القاضي ياسر بشير الوسيلة الذي ينظر في القضية بحسب (اليوم التالي) ممثلي الدفاع عن المتهم طارق سر الختم مهلة لإحضاره في جلسة حددها في العاشر من نوفمبر المقبل لبدء إجراءات المحاكمة بسماع المتحري وذلك بحضور هيئة الاتهام من نيابة التحقيقات في جرائم الفساد.
وكانت قد وجهت للمتهم تهم بمخالفة أوامر الطوارئ وقانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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