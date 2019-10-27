ظهور حالتي كوليرا بولاية الخرطوم

التاريخ: 27-أكتوبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أكدت وزارة الصحة الولائية على ظهور حالتي إصابة بالكوليرا في مستشفى أم درمان، وقامت بتعميم توجيه لكل المراكز بتفعيل بروتكول الإسهال المائي. كما وجهت بحسب (اليوم التالي) الأطباء والمساعدين الطبيين بالتعامل الخاص مع أي حالة إسهال مائي، ورفع تقارير يومية بذلك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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