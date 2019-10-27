خبير: المجتمع السوداني غير مستعد للتوقيع على سيداو

أكد الدكتور أسامة محمد سعيد الخبير والأكاديمي بالجامعات السودانية، أن إثارة موضوع الانضمام لاتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة سيداو سابق لأوانه وغير منتج.

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وقال في تصريح صحفي بحسب سونا – إن المجتمع السوداني غير مستعد للانضمام إلى اتفاقية التمييز ضد المرأة سيداو، و أشار سعيد إلى أن الحديث عن التوقيع على الاتفاقية يفتح المجال واسعاً أمام التطرف والإرهاب والعنف.

وتابع قائلًا “الغالبية العظمى من الشعب السوداني ترى أن الحديث عن الانضمام لسيداو غير مفيد ويرون إنها ضد مبادئهم الدينية والقيمية والسلوكية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)