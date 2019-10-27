البرهان يعود للخرطوم بعد جولة خارجية

عاد إلى الخرطوم، فجر الأحد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والوفد المرافق له، في ختام جولة خارجية رسمية استغرقت عدة أيام وشملت كلاً من روسيا وأذربيجان.

وترأس البرهان وفد السودان في قمة منتدى أفريقيا وروسيا في مدينة سوتشي الروسية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والمؤتمر الثامن عشر لحركة دول عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو يومي الجمعة والسبت.

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وقال مدير إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية العميد د.الطاهر أبوهاجة، في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم عقب عودة البرهان، إن قمة أفريقيا وروسيا ركزت على قضيتين مهمتين في إطار التعاون الأفريقي الروسي، شملتا إمكانات التعاون بين أفريقيا وروسيا في الجوانب الاقتصادية، وآفاق التعاون الأفريقي الروسي في المجالات السياسية.

وأضاف أبوهاجة بحسب (الشروق) أن رئيس مجلس السيادة، التقى على هامش قمة منتدى أفريقيا وروسيا بمدينة سوتشى رؤساء عدة دول، إلى جانب الاجتماعات الموسعة التي عقدها الوفدان السوداني والروسي، برئاسة وزيري دفاع وخارجية البلدين.

وأوضح أبوهاجة أن رئيس مجلس السيادة تعهد -خلال كلمته أمام قمة عدم الانحياز- باحترام السودان المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتقى على هامشها برؤساء عدة دول.

وأكد أهمية قمتي “سوتشي” و”باكو” للسودان، والتي أوصل من خلالهما صوته، وأرسل رسائل مهمة في محفلين كبيرين استطاع من خلالهما حصد الدعم والمساندة لقضايا السودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)