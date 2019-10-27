الدولار يعمل على ارتفاع مواد البناء بسوق السجانة

سجلت مواد البناء بسوق السجانة زيادة ملحوظة في أسعارها، وعزا التاجر الطيب أحمد الطيب بالسوق الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي للعملات الأجنبية، وأكد انتعاش في حركة البيع بسبب توقف الخريف ومواصلة عمليات البناء، وقال بحسب(الصيحة) إن الطن لسيخ الأسعد لكل من 4 و5 لينية قفز الى 50 ألف جنيه عوضاً عن 48,250 جنيه، فيما تراجع الطن 3 لينية إلى 51 ألف جنيه بدلاً من 52 ألف جنيه، وقفز الطن من 8 ملي شرشر 54 ألف جينه بدلاً من 53 ألف جنيه، فيما سجل الطن من سيخ الأبانوب 4 و5 لينيه 49,500 ألف جنيه بدلاً عن 47 ألف جنيه، فيما استقر الطن من و4 3لينية من سيخ أوميغاء 48,500 جنيه، و5 لينية الطن منه49,500 جنيه، بدلاً من 47 ألف جنيه، وقفز الطن من سيخ فرونايل تركي 3 و4 لينية48,500 جنيه بدلا 46,500 جنيه،و5 لينية الطن بواقع49,500 جنيه عوضاً عن 47,500 جنيه، و8 ملي 53 ألف جنيه بدل 52 ألف جنيه، وبلغ من سيخ جياد 4و5 لينية 47,500 جنيه بدلاً عن 47 ألف جنيه، فيما استقر سعر الطن من أسمنت عطبرة 9 آلاف جنيه، وصخر 8,800 جنيه.

ويباع قلاب الخرسانة السمسمية 18 متراً11.000ج، الرملة العادية 6متر ،4500 جنيه، قلاب الخرسانة 20 ملى 18مترا 11000جنيه،وﻗﻼﺏ اﻟﺮﻣﻠﺔ الكنجر 18 ﻣﺘﺮا 8500 جنيه، قلاب حجر أمدرمان 18 مترا 9000 جنيه.

وبلغت أسعار البوهيات المهندس، جردل طلية حريرية داخلية 400 جنيه، طليه حريرية خارجية 650 جنيه، بوماستك كيمي بلاست 880 جنيهاً، بوماستك الاقتصادي 750جنيهاً، بوماستك سلك املشن 2350 جنيهاً،تكشر 1690جنيهاً،جالون ماربل أبيض 1270جنيهاً، فلنكوت 595 جنيهاً، روف كوت 1350جنيهاً.

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ويباع المتر من السراميك حوائط مقاس 20*50 السعر 485 جنيهاً، 20*60 بواقع490 جنيهاً، 30* 60السعر 495جنيهاً، 33.3*55 السعر490 جنيهاً، 25*70السعر 515 جنيهاً، فيما بلغ المتر منه أرضيات مقاس 45*45 بواقع 500جنيه، و 46* 46السعر 510جنيهات، 58*58السعر 520جنيهاً، 60*60 السعر 550 جنيهاً، فيما بلغ المتر من البورسلين صيني خلية رمادي خلية بيج سمسمية رمادي سمسية بيج بواقع 580جنيهاً، وبورسلين أبيض السعر ٦٥٠ جنيهاً.

فيما بلغ سعر متر درج الرخام البيج 430جنيهاً،وسعر متر أرضيات الرخام بيج 700جنيه، سعر متر رخام المطابخ بيج 650 جنيهاً،وسعر متر الدرج جيرانيت 980جنيهاً، سعر متر أرضيات الجرانيت 1550جنيهاً، سعر متر مطابخ الجرانيت 1000جنيه، سعر متر درج الرخام السوداني 750جنيهاً،سعر متر أرضيات الرخام السوداني 800 جنيه.

وبلغ سعر الماسورة 4*8 واحد ملي 850جنيه، ماسورة 3*6 واحد ملي 650 جنيها، ماسورة 2.5*5 واحد ملي560 جنيهاً، ماسورة. 1.5 واحد ملي 840 جنيهاً،ماسورة 1.25 واحد ملي 790جنيهاً،ماسورة 4*8 في 9. السعر 790جنيهاً، ماسورة 3*6 في 9. السعر 590جنيهاً، ماسورة 2.5*5 في 9. السعر 498جنيهاً، ماسورة 2*4 في 9. السعر 395 جنيهاً، ماسورة 1.5*3 في 9. السعر 290جنيهاً، وبلغ سعر الزنك الأمريكي 6 متر بوين 22 للوح 1100جنيه، زنك 6 متر بوين 28 اللوح 1450جنيهاً، زنك 6متر بوين 35 اللوح 1800جنيهاً، زنك 6متر بوين 50. اللوح 2600جنيه، زنك مرسيليا بوين 24 اللوح 1350جنيهاً، وبلغ سعر الزنك بلدي أبو حصان بوين 20 القدم 38 جنيه، وبوين 28 القدم 52جنيه، زنك بوين 30 القدم 57 جنيهاً، زنك بوين 33 القدم 64 جنيهاً، زنك بوين 35 القدم 67جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)