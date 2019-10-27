رئيس ريال مدريد يعرض على رونالدو العودة.. وينتظر الرد

كشفت تقارير صحفية، الأحد، أن رئيس نادي ريال مدريد ، فلورنتينو بيريز، قدم عرضا للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ، من أجل العودة مرة أخرى للنادي الملكي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية نقلا عن شبكة "دياريو غول، إن بيريز سعى خلال الأيام الماضية لفتح خطوط اتصال مع نجم ريال مدريد السابق، وذلك بهدف إعادته لسانتياغو برنابيو مرة أخرى.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن رئيس النادي الملكي عرض بالفعل على نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي العودة لريال مدريد، وذلك عقب اعتزاله الساحرة المستديرة.

وأضافت أن بيريز عرض على هداف النادي الملكي التاريخي منصب سفير ريال مدريد، وأكدت أن اللاعب لم يمنح رئيس الميرنغي موافقته على هذا العرض حتى الآن.

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ويرى بيريز أن عودة رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى، والعمل كسفير للنادي سيكون له تأثير إيجابي على الأمور التسويقية للنادي، وذلك لما يتمتع بها الدولي البرتغالي من شعبية جارفة في جميع أنحاء العالم.

ويبدو أن العرض المدريدي جاء في وقت مبكر للغاية، خاصة أن رونالدو المتألق حاليا مع اليوفي في الدوري الإيطالي، لم يتحدث مطلقا عن قرب موعد تعليق حذائه، بل ألمح إلى أنه يتوقع الاستمرار في الملاعب حتى سن الـ40.

وفي حديث آخر عقب تسجيله الهدف رقم 700 في مسيرته، أكد "الدون" أن العمر بالنسبة له هو مجرد رقم وأنه مازال قادرا على التألق في الملاعب، وتلك التصريحات إشارة أخرى إلى رغبته في مواصلة اللعب لسنوات أخرى.

