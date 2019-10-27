الدقير: الاتفاق على مسارات التفاوض تطور ايجابي نحو السلام الشامل

وقال الدقير في حوار مع (وكالة السودان للأنباء) نشر اليوم "الاحد" أن الإتفاق على مسارات التفاوض وملفاته ومنهجيته بجانب توقيع إعلان مشترك لوقف العدائيات بين الحكومة والحركات المسلحة تطور ايجابي.
واضاف يجب أن تتعدى مفاوضات السلام وقف العدائيات والترتيبات الأمنية ومحاصصة مواقع السلطة وتشمل مواجهة جذور ومسببات الحرب.
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