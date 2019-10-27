الأمم المتحدة تؤكد دعمها لأولويات الحكومة الانتقالية

واشاد حمدوك لدى لقائه اليوم "الاحد" نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بالدعم والانشطة التي تقدمها المنظمة الدولية لانشطة وبرامج الحكومة الإنتقالية في مجال التنمية الاجتماعية بالبلاد.
ومن جانبها قالت أمينة ان اللقاء تطرق إلى اولويات الحكومة المدنية الانتقالية وعلى راسها ايقاف الحرب واحلال السلام، مؤكدة دعم المنظمة الدولية لهذه الأولويات.
و أضافت في تصريحات صحافية " سننقل كل المؤشرات الإيجابية التي تبعث بها الحكومة الإنتقالية للمجتمع الدولي
وغادرت نائبة الامين العام ظهر اليوم إلى دارفور للوقوف على الاوضاع بالاقليم.
وتستغرق زيارة نائبة الامين العام للبلاد ثلاثة ايام تلتقى خلالها عدد من المسؤولين بالحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
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