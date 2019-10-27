ترامب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي ويكشف تفاصيل العملية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي".

وقال ترامب في كلمة "هامة" ألقاها اليوم "ليلة الأمس الولايات المتحدة الأميركية قامت بالقضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي". موضحاً أن "قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سوريا".

وأكد ترامب أن "عدداً كبيراً من رفاق البغدادي قتلوا". مضيفاً أنه "لم يسقط قتلى من القوات الأمريكية في العملية".

وقال الرئيس الأمريكي: "لم نخسر أي عسكري في العملية شمال غرب سوريا في حين أن عدد كبير مقاتلي البغدادي قتلوا معه".

وأوضح ترامب أن "البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، وأنه قتل بطريقة عنيفة وهو يهرب ويبكي"، وأن "11 طفلا لم يصابوا خلال العملية الأمريكية".

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبا. مضيفاً أن "القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من الموقع".

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وقال الرئيس الأمريكي إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق". مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".

وقال ترامب في كلمته: "اليوم تذكرة بأن الولايات المتحدة ستواصل تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء داعش".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر لكل من روسيا وسوريا وتركيا والعراق على دعمهم.