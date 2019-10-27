نشر قوات جهاز مكافحة الإرهاب في بعض مناطق بغداد

شهاب محمد - الخرطوم - وقال الجهاز، في بيان: إن “قوات من جهاز مكافحة الإرهاب انتشرت في بعض مناطق بغداد”، لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين”.
وأوضح البيان، أن الانتشار جاء “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب”.
وانتشرت سيارات مكافحة الإرهاب ليلة أمس على التقاطعات وقرب جامعة بغداد والمصارف والمنشآت المهمة تحسبا لوقوع أي طارئ.
ويأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، التي ترافقها أعمال عنف واشتباكات وحرق لمقرات الأحزاب، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
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