إضراب مفتوح للمتحصلين في ولاية الخرطوم

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أعلن تجمع متحصلي ولاية الخرطوم إضراباً مفتوحاً عن العمل، اليوم (الأحد)، وطالب العاملون في مطلع شهر أكتوبر الحالي من خلال وقفة احتجاجية بإقالة مدير عام جهاز التحصيل الموحد وتعيين بديل من أصحاب المهن الوظيفية، وأن يتبع جهاز التحصيل لوزارة المالية، وأوضحوا في بيان لهم، تسلمت (اليوم التالي) نسخة منه، أمس (السبت)، أنه “بعد أن فشلت الجهات العليا في معالجة أمرنا لم يتبق لنا خيار إلا الإضراب المفتوح عن العمل بكل نوافذ تحصيل ولاية الخرطوم، حتى تنفيذ مطالبنا”، ورهنوا رفع الإضراب بتنفيذ المطالب.

وقال فضل الله حامد فضل الله مدير الوحدات الولائية بالجهاز، بحسب (اليوم التالي)، إن كل الوزارات والهيئات والصناديق التي تتبع لولاية الخرطوم تحت مسؤوليتنا، والمشكلة بدأت منذ بداية الثورة، حيث تم تعيين ضابط إداري كمدير للجهاز، وقمنا بعدد من الوقفات الاحتجاجية لتغيير المدير الحالي وتعيين مدير مالي للجهاز من المدنيين، وأضاف من المفترض أن يكون المدير متخصصاً ومدنياً، لجهة أن الجهاز حساس وفيه كثير من التعقيدات المالية.

وأشار حامد إلى أن المدير الحالي الفريق عبدالمنعم صابر، يعمل عكس اللوائح وقام بتعطيل لائحة حوافز خاصة بالعاملين، وزاد: “المدير يعمل بلوائح ما موجودة بالجهاز”، بالإضافة إلى قيامه بإلغاء لائحتي الإشراف والتقارير وجعل الحافز للتحصيل وفق الجهد المبذول، وأضاف “جعل النسبة للمتحصلين حسب تقديراته، في وقت كانت فيه النسبة للمتحصل (7%) وفق اللائحة.