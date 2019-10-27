شاهد الفيديو الذي بسببه أراد شيخ الأمين سجن الشيخ مزمل فقيري

هاجم الشيخ السوداني مزمل فقيري خلال محاضرة شاهدها جمع غقير من الناس الشيخ الصوفي الأمين عمر الأمين.

وبحسب موقع النيلين فقد قال فقيري في محاضرته التي كانت في خواتيم العام 2015 وأغضبت شيخ الأمين وأراد وقتها سجن مزمل فقيري: (أعطيكم دليل على أن الناس بتركب في الدين ساكت شيخ الأمين زول ما عنده علاقة بالدين أصلاً).

وتابع (شيخ الأمين يقوم برسم الحناء للنساء في أرجلهن فهل هذا انسان له أخلاق أو دين أو علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)