تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني.. مئات السودانيين يتنافسون على استضافة شاب نشر تغريدة  (أحتاج المبيت لليلة واحدة)

فاجأ شباب سودانيون ينشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صاحب تغريدة بكرمهم الكبير وتنافسهم على استضافته وذلك بعد دقائق من نشره لتغريدة على إحدى صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب فيها (أنا حالياً في الشهداء ومحتاج مكان ابيت فيه الليلة بس).

وبحسب رصد ومتابعة موقع النيلين فقد انهمرت التعليقات كالمطر مرحبة بالضيف الذي توقع استضافة من شخص أو شخصين, التعليقات التي تجاوزت ال 500 تعليق جاءت جميعها مرحبة ترحيباً كبيراً بصاحب البوست.

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وزاد البعض على ذلك بتقديمهم عروض مغرية للضيف لكسب أجر استضافته مثل تعليق أحدهم الذي وضع رقم هاتفه وكتب (والله أجيك لحدي عندك بسيارتي.. وتنوم في مكيف مع توفر واي فاي مجاني وشاحن لهاتفك ووجبة العشاء وفوق ذلك سأقوم الصباح بتوصيلك للمكان الذي تريد حتى لو تحت الأرض).

ووفقاً لموقع النيلين فقد شعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفخر بعد متابعتهم للتغريدة, الأمر الذي جعلهم يكتبون (تصور كيف يكون الحال لو ما كنت سوداني).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)