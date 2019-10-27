ضبط طبنجات وطلقات كلاشنكوف بالجزيرة

التاريخ: 27-أكتوبر-2019 فى : حوادث 75 مشاهدة تمكنت شرطة ولاية الجزيرة من ضبط طبنجات وطلقات كلاشنكوف بسوق الهدى بمحلية المناقل. Advertisements وأعلن مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء علي عثمان الطيب في تصريحات صحفية محدودة عقب تنفيذ العملية، عن تمكن إدارة مباحث قسم الهدى بمحلية المناقل، على إثر معلومات توفرت لديها، من ضبط متهم صباح أمس بسوق مدينة الهدى بوحوزته (5) طبنجات و(86) طلقة و(18) طلقة كلاشنكوف، وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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