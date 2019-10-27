أزمة بوزارة الصحة بسبب تدشين قوافل صحية بمشاركة “الدعم السريع”

برزت نذر أزمة بوزارة الصحة الاتحادية بسبب تدشين قوافل صحية إسعافية بمشاركة الدعم السريع للتصدي للأمراض الوبائية بولايات النيل الأزرق وسنار وكسلا والبحر الأحمر، وقطع د. سليمان عبد الجبار عبد الله، مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالوزارة، ووكيل وزارة الصحة الاتحادية، ووزير الصحة المكلف (السابق)، بأن المبادرة تمت بتنسيق كامل بين وزارة الصحة الاتحادية والدائرة الطبية بقوات الدعم السريع وتحت إشرافه.

وأكد عبد الجبار في بيان أصدره بحسب صحيفة المجهر أمس، أن وزير الصحة على علم بالمبادرة وتمت مخاطبته رسمياً والتواصل معه عبر الهاتف بواسطة مدير مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، ورحب بالمبادرة ووافق على التدشين، ولكنه اعتذر لاحقاً لأسباب لا نعلمها.

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كما تمت مخاطبة وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. سارة عبد العظيم حسنين بواسطة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، بصفتها رئيس اللجنة الفنية الوطنية للاستجابة للأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، للتكرم بالمشاركة في فعاليات التدشين، وقال إن الوكيلة طلبت إرجاء الرد على قرار مشاركتها أو مشاركة وزير الصحة إلى حين التواصل مع الوزير الذي لم يحضر إلى مكتبه في ذلك اليوم لظروف صحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)