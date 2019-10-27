مسؤولون في النظام السابق يتهربون من الشهادة لصالح “البشير”

تهرب مسؤولون من النظام السابق من الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة الخاصة المنعقدة لمحاكمة الرئيس السابق “عمر البشير”، في وقت أمرت المحكمة بضبط وإحضار المراجع العام الطاهر عبد القيوم لتمنعه عن الإدلاء بشهاته، فيما استبعدت بقية شهود الدفاع بسبب فشل هيئة الدفاع في إحضارهم.

وقال عضو هيئة الدفاع عن “البشير” د. بخاري الجعلي خلال جلسة المحكمة بحسب صحيفة المجهر أمس، إن وزير الدولة بالمالية السابق د. مسلم أحمد الأمير تخوف من الإدلاء بشهادته لجهة أن النيابة ظلت تلاحق شهود الدفاع الذين أدلوا بشهاداتهم بالاتهامات.

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وقال “الشاهد الأخير طلب من الدفاع إعفاءه من أداء الشهادة بعد حضوره إلى المحكمة لتخوفه مما قد يصيبه من ضرر”، ملمحاً إلى اتصال النيابة بالشاهد، مكتفياً بذلك دون الخوض في تفاصيل الاتصال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)