“وجدي صالح: تكوين “البرلمان” سيتم قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر

أعلن المتحدث الرسمي باسم “قوى الحرية والتغيير” وجدي صالح، عن إعلان أسماء ولاة الولايات خلال الأسابيع القادمة، وتكوين المجلس التشريعي قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر المحددة له.

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ونفى المتحدث الرسمي باسم “قوى الحرية والتغيير” بحسب صحيفة المجهر، إعاقة القوانين الحالية لتحركات الوزراء فيما يلي الإصلاح والقيام بمهامهم، وقال “بعض الوزراء ربما لم يطلعوا على كل القوانين”، وأضاف “لا يمكن أن يطلع الوزير على قانون واحد ويقول ليس لدي الصلاحيات اللازمة”، مؤكداً أن الوزراء الاتحاديين لديهم سلطات وصلاحيات يجب أن يستخدموها بموجب قانون الحكم الاتحادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)