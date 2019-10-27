التاريخ: 27-أكتوبر-2019
81 مشاهدة
أعلن المتحدث الرسمي باسم “قوى الحرية والتغيير” وجدي صالح، عن إعلان أسماء ولاة الولايات خلال الأسابيع القادمة، وتكوين المجلس التشريعي قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر المحددة له.
ونفى المتحدث الرسمي باسم “قوى الحرية والتغيير” بحسب صحيفة المجهر، إعاقة القوانين الحالية لتحركات الوزراء فيما يلي الإصلاح والقيام بمهامهم، وقال “بعض الوزراء ربما لم يطلعوا على كل القوانين”، وأضاف “لا يمكن أن يطلع الوزير على قانون واحد ويقول ليس لدي الصلاحيات اللازمة”، مؤكداً أن الوزراء الاتحاديين لديهم سلطات وصلاحيات يجب أن يستخدموها بموجب قانون الحكم الاتحادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “وجدي صالح: تكوين “البرلمان” سيتم قبل انتهاء فترة الثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.