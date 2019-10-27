صاحب محل تجاري شهير يمتنع عن بيع الفول في (كيس)

امتنع صاحب محل تجاري شهير (بقالة) بالحاج يوسف عن بيع الفول في “أكياس” بصورة مفاجئة للزبائن في الحي، وبرر الخطوة بأن أحد الأطباء نصحه بعدم بيعه بهذه الصورة.

ورغم اشتهار محله بجودة الفول إلا أنه قرر عدم البيع إلا لمن يحمل إناء. الخطوة أثارت حفيظة عدد من المواطنين خاصة الذين يأتون من مسافة بعيدة من المحل، الذي يقع على الشارع ويحرصون على شراء الفول منه مساءً عند عودتهم لمنازلهم.

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أحدهم طلب منه أن يقوم ببيع أواني أيضاً حتى لا يحرموا من فوله الذي يصفه البعض بأنه كـ”الكبدة”، والبعض الآخر يصفه بـ”شية الضأن”، وكثير من المواطنين يمازحون صاحب البقالة ويترجونه في البيع لهم، إلا أن ذلك لم يثمر معه، وظل على موقفه بعدم البيع في (الكيس)، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)