الموسيقار عبد الله الكردفاني: (يا أخوانا أنا حي)

وضع الموسيقار الشهير وعازف العود والكمان عبد الله الكردفاني مكتشف الأسطورة محمود عبد العزيز حقيقة ما ظلت تتداوله وسائط التقنية الحديثة فيما يختص بالعثور على جثته داخل “خور” بمنطقة الرميلة بالخرطوم.

وقال إن هناك لبساً حدث في هذا الإطار، فالجثة التي تم العثور عليها في ذلك “الخور” هي جثة فنان يحمل نفس اسم “عبد الله الكردفاني”، وبالتالي أود أن أبث الطمأنينة في نفوس الأهل والأصدقاء والزملاء والحواتة والمعجبين بأنني بألف خير و أمارس حياتي بشكل طبيعي.

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وأضاف: أدعو الله العلي القدير أن يتقبل الفنان الفقيد “عبد الله الكردفاني” وأن يدخله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وزملائه الصبر وحسن العزاء.

بالمقابل وبحسب الدار، أثار الخلط الذي حدث في الأسماء ردود فعل عنيفة خلال اليومين الماضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة و أن الفنان تم العثور على جثمانه متوفياً في ظروف غامضة.

من جانب آخر فإن الفنان الكردفاني خريج معهد الموسيقى وأبرز أغنياته التي اشتهر بها هي أغنية ” كرب السادة جابتنا ليك إرادة” ولم يستقر في السودان كثيراً وذلك نسبة لسفره الكثير وظل يعمل في المجال الموسيقي خارج السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)