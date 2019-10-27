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تكريم عمر إحساس في برمنجهام

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تكريم عمر إحساس في برمنجهام

كرمت الجالية السودانية بمدينة برمنجهام يوم أمس الفنان عمر إحساس وسط حضور سوداني لافت، حيث شهد حفل التكريم المئات من السودانيين من مختلف مدن بريطانيا.

 

واشتمل الحفل على مشاركات غنائية من الفنان محمد أبكر والفنان بكري أبو ريدة، اللذين تباريا في تقديم أغنيات المحتفى به، بالإضافة إلى كلمات عن سيرة ومسيرة الفنان عمر إحساس، وأختتم الحفل الفنان عمر إحساس بفاصل من أغنياته، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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