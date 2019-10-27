عمر القراي: سَنقُوم بِتَغيِير المَنَاهِج بالتَأكِيد

قطع بروفيسور، عمر أحمد القراي، مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، أن تغييراً كبيراً سَيَطَال المَنَاهِج الدراسِيَة للطُلَّاب بالمدارِس، وقال القراي ما مُمكِن طفل عمره 7 سنوات يَشِيل شَنطة كُتب يَئِن بها ظَهرَه.

وبحسب صحيفة التيار أضاف، مع أن هذا يمكن اختصاره في كُتَيِب صَغِير، وأكد بأنهم سيِعكفُون على مُراجَعَة المناهج، بيد أنه نوه إلى أن ذلك يتم بعد الجلوس مع المختصين، وسخر القراي من الحملة التي يقودها ضده مناوئوه من الإسلاميين، بأنه سَيُجَيِر المَنَاهِج لصالح الفِكر الجَمُهورِي، بقوله :” ده كلام فاضي”، وأردف :” الفِكر الجَمهُورِي لَيسَ فِي حَاجَة لِمَنَاهِج المَدَارِس”، مبيناً أن المنهج لايضعه فرد وإنما لجان ومختصون.

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قائلاً:”مافي إنسان بيضع منهجاً، المناهج تضعها لجان ومعلمون لديهم خبرات في هذا المجال”، مشيراً إلى أن المنهج عندما يتم وضعه لديه أسس علمية، حيث يتم تجريبه في مجموعة الطلاب، وتابع :”ثم بعد ذلك تقاس نتيجة المنهج”، واصفاً الذين يتحدثون عن أنه سيقوم بتعديل المناهج لصالح الفكر الجمهوري، بأنهم “لايفهمون”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)