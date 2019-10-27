محمد الأمين يشد الرحال لعروس الرمال

في أول جولة فنية للولايات بعد تشكيل الحكومة المدنية يغادر الموسيقار محمد الأمين الأسبوع المقبل إلى حاضرة ولاية شمال كردفان مدينة الأبيضن لإحياء حفل ساهر يوم الخامس من نوفمبر القادم بمسرح عروس الرمال.
يذكر أن الموسيقار الكبير قد أحيا يوم الاثنين الماضي حفلاً جماهيرياً كبيراً بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة في ساحة الشعبية شمال بالخرطوم بحري، وكان قبلها قد أحيا حفلاً مماثلاً بالمسرح القومي بأم درمان، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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