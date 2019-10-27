محاكمة نظاميين بقتل سائق ترحال

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حددت محكمة جنايات دار السلام بام بدة جلسة لمحاكمة نظاميين بالاشتراك في قتل سائق الترحال بابكر عثمان وذلك على إثر قيادته لعربته عائداً من إحدى المناطق المتاخمة لسوق ليبيا في حوالي الساعة الحادية عشر مساءً ليقوموا بمحاولة إيقافه وإطلاق الرصاص على العربة ليصاب سائق الترحال بطلق ناري أدى إلى وفاته وبالعثور على جثمان القتيل داخل العربة جرت تحقيقات كبيرة عن عربة الشرطة التي كانت بموقع الحادث ليتم التوصل إلى أفراد عربة الشرطة ووضعهم متهمين في البلاغ لتتسلم أسرته الجثمان وتشيعه في موكب حزين.

وبعد اكتمال التحريات بحسب الدار، حول البلاغ للمحكمة التي عقدت جلستها وسط حضور كبير من أولياء الدم من ضمنهم شقيقه حافظ عثمان وابن عمه عثمان يعقوب إلا أن غياب المتحري عن الجلسة أدى إلى تأجيلها إلى 4/11/2019 لسماع إفادات المتحري في البلاغ وسوف ترصد الدار الجلسات إلى أن يقول القضاء الموقر كلمته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)