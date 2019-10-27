بانتظار فحص الحمض النووي وبيان ترامب.. مقتل البغدادي في عملية أمريكية بإدلب

أكد مسؤولون أمريكيون أن الجيش الأميركي نفذ عملية خاصة استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في شمال غرب سوريا أمس السبت وسط أنباء عن مقتله. ومن المنتظر أن يدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ببيان مهم” في البيت الأبيض اليوم.

ونقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن مسؤول في الجيش الأميركي ومسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قولهما، إن البغدادي قتل في إدلب شمال غرب سوريا في عملية “سرية للغاية” صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نحو أسبوع.

ووفقا للمجلة، فقد أرسلت القيادة المشتركة للعمليات الخاصة بالجيش الأميركي فريقا لتنفيذ العملية بعد تلقي معلومات من المخابرات وبعد مراقبة مجمع يختبئ فيه البغدادي لفترة من الزمن.

ماذا جرى في العملية الخاصة؟

وأوضحت نيوزويك أن مروحيات أميركية أنزلت القوات الخاصة عند المجمع، واقتحمه الجنود. وأضافت أنه وقع اشتباك بالأسلحة النارية لوقت وجيز ثم قتل البغدادي نفسَه بتفجير سترة ناسفة.

وأوردت المجلة أيضا أن زوجتي البغدادي قتلتا أيضا في العملية وأنهما كانتا ترتديان سترات ناسفة. وأشارت إلى أن القوات الخاصة جمعت معلومات من المكان ثم فجّرته.

وذكرت نيوزويك نقلا عن مسؤول أميركي أن واشنطن لم تبلغ أنقرة بعملية استهداف البغدادي قبل تنفيذها.

من جانبها، نقلت شبكة سي.أن.أن الإخبارية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجيش الأميركي ينتظر نتائج فحص الحمض النووي والبصمات قبل أن يصدر تأكيدا رسميا بمقتل البغدادي. وقالت الشبكة إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) ساعدت في تحديد مكان زعيم تنظيم الدولة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي تأكيده تنفيذ عملية استهدفت البغدادي، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل ولم يحدد إن كانت العملية قد نجحت.

تأكيدات من إيران والعراق

وقال مصدران أمنيان عراقيان لوكالة رويترز إنهما تلقيا تأكيدا من داخل سوريا بأن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية قد قتل.

وقال أحد المصدرين “مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي، مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية”.

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ونقل التلفزيون العراقي عن خبير في شؤون الجماعات المسلحة قوله إن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

وبث التلفزيون العراقي اليوم لقطات قال إنها لعملية استهداف البغدادي. وتظهر اللقطات انفجارا في ساعات الليل، كما عرضت لقطات أخرى نهارية تظهر حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

من جانب آخر، قال مسؤولان إيرانيان لرويترز إن مصادر في سوريا أبلغت إيران بمقتل البغدادي. وأوضح أحدهما أن مسؤولين سوريين “أبلغوا إيران بمقتل البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان”.

بيان ترامب

وقبيل هذه الأنباء، غرد الرئيس الأميركي على تويتر قائلا “شيء كبير للغاية حدث للتو”، دون أن يدلي بمزيد من التوضيح.

لكن البيت الأبيض أعلن في بيان مقتضب أن ترامب سيدلي بتصريح “مهم” صباح اليوم الأحد بتوقيت واشنطن (13:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر سيشارك بشكل مفاجئ في برامج الأحد الصباحية بالإعلام الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن البغدادي -البالغ من العمر 48 عاما- عراقي اسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي، انشق عن تنظيم القاعدة عام 2013، أي بعد عامين من مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وبحسب الجزيرة نت ظهر البغدادي علنا عندما اعتلى منبر جامع النوري الكبير بالموصل عام 2014، ليعلن قيام “دولة الخلافة” حينها، كما ظهر مرة أخرى قبل نحو عام يتحدث لبعض قادة التنظيم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)