الشفافية: مفوضيات عون إنساني تمارس العنصرية والجهوية

شددت منظمة الشفافية على أهمية إزالة العقبات التي أدت إلى تقلص المساحة المتاحة لعمل منظمات المجتمع المدني، وكشفت عن ممارسة مفوضيات ببعض الولايات العنصرية والجهوية.

وطالبت المنظمة في تعميم صحفي أمس، مفوضية العمل الطوعي والإنساني بالعمل عاجلاً على مراجعة وتعديل قانون العمل الطوعي والإنساني الساري.

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ونوهت المنظمة بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى تمادي بعض مفوضيات الولايات في خرق المبادئ التي تحكم العمل الطوعي والإنساني ومخالفة القانون القومي وقبول ممارسة الجهوية والعنصرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)