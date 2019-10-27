الحكومة: لا قوائم حظر أو أحكام قضائية على أي قيادي سياسي

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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وصل وفد قيادي من حركة تحرير السودان – قيادة مناوي أمس، إلى العاصمة الخرطوم، للمرة الأولى منذ (14) عاماً، وقال مساعد رئيس الحركة لشؤون الشباب والطلاب جمعة الوكيل رئيس الوفد، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، إن حركته تدعم مطالب تسليم المتهمين في جرائم حرب دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته اعتبر عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، وصول هذا الوفد هو جزء من التزامات الطرفين الحكومة والجبهة الثورية ومكوناتها باتفاق حسن النوايا في إعلان جوبا الأول والاتفاقات التي تلت إعلان جوبا.
وشدد التعايشي بحسب صحيفة آخر لحظة، على عدم وجود أي قوائم للحظر وأي أحكام قضائية سياسية بحق أي من القيادات، مبيناً أن البلد مفتوح لكل أبنائه من غير شروط أو استثناء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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