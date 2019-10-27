“الحرية والتغيير” تسقط عضوية أحد مكوناتها لتعاونه مع النظام السابق

أسقطت “قوى الحرية والتغيير” بولاية كسلا، عضوية حزب (الوطني الاتحادي الموحد)، بسبب ما أسمته تجاوزات قام بها رئيس الحزب محمد الحسن أحيمر باسم التغيير بالولاية، والعمل على تشكيل لجان تسييرية في الأحياء دون إرادة المواطنين بالتعاون مع بقايا النظام السابق، فضلاً عن صدور خطاب عنصري من رئيس الحزب في عدد من المنصات التي يعتليها، بالإضافة إلى دعوته إلى موكب لإعادة بقايا النظام المقالين بأمر شعب كسلا.
وقالت “قوى التغيير” في بيان بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن المجلس المركزي لـ”قوى التغيير” بكسلا قرر وبالإجماع واستناداً إلى لائحته المنظمة لأعماله، إسقاط عضوية حزب (الوطني الاتحادي الموحد)، لتجاوزه للمؤسسية والمنهج المتبع داخل التغيير، بجانب تجاوزه لإرادة الجماهير.
وعزت الخطوة لما ظل يمارسه ويلعبه رئيس الحزب “إحيمر” من مخالفات باسم “قوى التغيير”، وقالت إن أي تصرف مستقبلاً من المدعو أعلاه يمثل نفسه وحزبه ولا يمثل التغيير بكسلا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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