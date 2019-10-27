بلجيكا: ملتزمون بمساعدة السودان على النجاح

وقالت السفيرة البلجيكية في تصريحات صحفية إن هناك رغبة واسعة من بلادها لدعم السودان من خلال الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكذلك أيضا من خلال منح قرض ثنائي لتحسين وصول الشعب السوداني إلى المياه الصالحة للشرب.
وأكدت السفيرة سيبيل دو كارتييه، سفير دولة بلجيكا لدى القاهرة، أن بلجيكا والاتحاد الأوروبي ملتزمون بمساعدة السودان على النجاح في انتقاله نحو بلد بقيادة المدنيين.
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