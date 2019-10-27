رئيس الوزراء: ملتزمون بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

وجرى - خلال اللقاء - استعراض أولويات حكومة "الفترة الانتقالية" خلال المرحلة المقبلة.
وقالت المسئولة الأممية - في تصريح للصحفيين - إن اللقاء تطرق إلى بحث أولويات الحكومة الانتقالية في السودان، مؤكدةً دعم المنظمة الدولية لهذه الأولويات.
وأضافت أن زيارتها إلى السودان ستستغرق يومين، تلتقي خلالها عددًا من المسئولين بالحكومة، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وقيادات نسوية في الحكومة، لافتةً إلى أنها ستقوم بزيارة إقليم "دارفور" غربي السودان - للوقوف على مجمل الأوضاع بالمنطقة.
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