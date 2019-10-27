"واتس آب" يضيف 5 مزايا غير مسبوقة.. تعرف عليها

أضاف تطبيق التراسل الفورى الأشهر 5 مزايا استثنائية غير مسبوقة إلى تطبيقه عبر نظامى تشغيل "أندرويد" و ios، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على نسخة "بيتا" التجريبية، ويمكنك التعرف عليها كما يلى، كما عرضها سبوتنيك

التدمير الذاتى

اعتمد "واتس آب" بصورة رسمية تطبيق ميزة "رسائل التدمير الذاتي"، التى يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين، ويمكن أن يختار المستخدم تدمير مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية.

إخفاء إشعارات "الحالة"

يسمح واتس آب حاليا بجعل إشعارات تحديثات الحالة "صامتة"، منعا للإزعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضا أن يختار المستخدم إخفاء "تحديثات الحالة" بصورة كاملة، ويمكن استردادها حيث يتم حصرها فى قسم منفصل.

مجموعات خاصة

اعتمد "واتس آب" إمكانية إنشاء مجموعات خاصة، يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين الآخرين من ضم أى شخص إلى تلك المجموعة، أو حصر عمليات الإضافة إلى قائمة الاتصال الخاصة بك.

شاشة البداية

غير "واتس آب" من تصميمه بصورة كبيرة، بحيث أصبحت واجهة مستخدم "واتس آب" تتفتح على شعار مختلف موجود فى منتصف التطبيق.

الوضع المظلم

بعد فترة طويلة من وجوده فى نسخ البيتا، نقل أخيرا "واتس آب" خاصية "الوضع المظلم" إلى النسخة العامة، عبر تطبيقاته على "أندرويد" وios.