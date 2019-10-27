جمعية مصارف لبنان: البنوك ستظل مغلقة غدًا الاثنين‎

قالت جمعية مصارف لبنان في بيان، إن البنوك ستظل مغلقة غدًا الاثنين حتى تعود الأوضاع للاستقرار في ضوء استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها على مدى ثمانية أيام عمل، مع خروج احتجاجات تطالب الحكومة بالاستقالة دون وجود حل للأزمة في الأفق.