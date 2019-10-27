روسيا ترسل عشرات المدرعات إلى سوريا‎

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وصول عشرات العربات المدرعة إلى سوريا، للقيام بدوريات في المنطقة الآمنة بموجب تفاهم سوتشي بين موسكو وأنقرة.

وقالت الوزارة في بيان الأحد، إنّ العربات وصلت قاعدة حميميم في سوريا، مشيرة إلى أنّه ”سيتم تسليم العربات إلى أفراد الشرطة العسكرية الروسية المكلفة بالمساعدة على إبعاد عناصر كردية، عن الحدود السورية التركية، مسافة 30 كم“.

وكانت الوزارة أعلنت الجمعة، وصول نحو 300 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية، إلى سوريا، في إطار التفاهم الأخير بين تركيا وروسيا بشأن إبعاد الأكراد عن الشريط الحدودي.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب القوات الكردية عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.