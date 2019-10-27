تسجيل اصابتين بالكوليرا بأم درمان

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل اصابة حالتين بمرض الكوليرا بمحلية امبدة بأم درمان. ووجهت ادارة الصحة بامدرمان في بيان اليوم "الاحد" الاطباء والكوادر الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية بالتعامل الخاص مع اي حالة اسهال مائي حسب البرتكول.



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