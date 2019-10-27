انخفاض درجات الحرارة في ولايات البلاد

انخفضت درجة الحرارة اليوم "الاحد" في معظم ولايات البلاد، حيث سجلت العظمى 38م في مدينة كسلا شرقي البلاد، والصغرى 16م في مدينة سنار.

وتوقعت هيئة الارصاد هطول امطار خفيفية خلال اليوم في ولاية البحر الاحمر.

وقالت ان الفاصل المداري يقع في اقصى الجنوب الشرقي للبلاد، ومن المتوقع ان يحافظ على موقعه خلال 24 ساعة المقبلة.

وتوقعت ان تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على انخفاضها، ورياح شمالية شرقية متوسطة السرعة تنشط ليلا تتأثر بها مناطق شمال ووسط وغرب البلاد بالغبار خلال يوم غدا "الاثنين".