نبأ سار لفالفيردي قبل مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

تلقى إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة ، نبأً سارًّا إثر عودة الفريق للتدريبات، اليوم الأحد، للتحضير لخوض مواجهة بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الليغا، بعد يومين من العطلة التي حصل عليها الفريق عقب تأجيل مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد

وشهدت التدريبات الجماعية عودة الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو؛ ما يعني أنه اقترب من العودة للملاعب.

كما شارك سيرجيو بوسكيتس لاعب خط الوسط في التدريبات دون مشاكل، رغم أنه تعرض لضربة خلال مواجهة سلافيا براغ، وتم استبداله في الشوط الثاني بالتشيلي أرتورو فيدال.

وفي سياق منفصل، واصل المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، غيابه عن التدريبات الجماعية، والذي عانى من مشاكل في الركبة عقب مباراة إيبار.

وشارك في المران الثنائي الشاب كارليس بيريز وأنسو فاتي، الذي أصبح جزءًا من الفريق الأول، وضمن الخيارات الهجومية لفالفيردي في الأسابيع الأخيرة.

ويواجه برشلونة نظيره بلد الوليد، يوم الثلاثاء، ويسعى للفوز من أجل الحفاظ على الصدارة، خاصة بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو حتى ديسمبر المقبل.

وكان من المفترض أن يقام الكلاسيكو بين الفريقين يوم أمس السبت، ضمن الجولة العاشرة من الليغا، لكن تم تأجيله حتى الـ 18 من ديسمبر، بسبب مظاهرات كتالونيا.

يبدو أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تطورات جديدة ومثيرة في صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي يطارده عملاقا الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد.

ومن المتوقع أن تلعب رغبة إنتر ميلان في الحصول على خدمات ثنائي برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، والتشيلي أرتورو فيدال، دورًا في حسم الصفقة لصالح النادي الكتالوني، الذي يضع مارتينيز على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في صيف 2020.

ويرى مسؤولو برشلونة أن مارتينيز سيكون الخليفة الشرعي للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيصل إلى عامه الثالث والثلاثين في يناير المقبل، خاصة أن الأخير سينتهي عقده في صيف 2021، وترددت تقارير حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، وبشكل خاص في نادي إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن صفقة مارتينيز هي الأهم لدى الإدارة الكتالونية حاليًّا، لأن التعاقد مع رأس حربة في مركز (9) هو الشغل الشاغل للبارسا في المرحلة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان في الحصول على خدمات راكيتيتش وفيدال، ستسهّل مهمة برشلونة كثيرًا في التعاقد مع مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا.

وتبلغ القيمة التسويقية بالنسبة للاعب لاوتارو مارتينيز ما يقرب من 40 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ويمكن أن يبتعد ريال مدريد عن طريق مارتينيز، كون رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يرغب في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان في صيف 2020.

وخطف مارتينيز، 22 عامًا، الأضواء خلال الموسم الجاري، بعد تألقه برفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل، كما أنه أصبح المهاجم الأساسي للإنتر في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

وشارك مارتينيز في 12 مباراة برفقة إنتر ميلان هذا الموسم، وأحرز 6 أهداف وصنع هدفين آخرين، وأصبح المدرب كونتي يعتمد عليه بشكل كبير في تشكيل النيراتزوري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن مسؤولي برشلونة مستعدون لحسم صفقة مارتينيز مقابل 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده برفقة إنتر ميلان.

ولكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، كشفت مفاجأة مدوية بأن الشرط الجزائي في عقد مارتينيز تضاعف تقريبًا؛ ما يمثل عقبة كبيرة للغاية تصل إلى مرحلة المستحيل لضم اللاعب إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”ألبرتو ياكيه“ مدير أعمال مارتينيز توصل إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميلان على تعديل عقد اللاعب، وزيادة قيمة الشرط الجزائي من 111 مليون يورو لتصل إلى 200 مليون يورو.

وكان مدير أعمال مارتينيز أكد أن اللاعب يريد البقاء في إنتر ميلان، خاصة في ظل وجود كونتي على رأس القيادة الفنية للفريق.