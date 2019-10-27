بعثة “اليوناميد” ترتب للإنسحاب وإغلاق مقرها بجنوب دارفور

التاريخ: 27-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت مصادر دبلوماسية متطابقة عن ترتيبات لبعثة “اليوناميد” للإنسحاب وإغلاق رئاسة البعثة بجنوب دارفور قبيل انتهاء العام. Advertisements وقال مصدر أمس، إن البعثة ستسلم مقارها وأصولها للحكومة بنيالا، وأكد أن البعثة تعد للخروج أيضاً من منطقة منواشي بجنوب دارفور وقولو بوسط دارفور قبل نهاية العام، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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