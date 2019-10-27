أبو قردة: تحديات كبيرة تواجه حكومة “حمدوك”

شدد رئيس تحالف القوى السياسية السودانية بحر إدريس أبو قردة، على أن حكومة حمدوك تواجه تحديات كبيرة تشمل الوضع السياسي والاقتصادي وعملية تحقيق السلام.

وقال أبو قردة خلال مخاطبته الملتقى التفاكري الأول بقاعة الصداقة بحسب صحيفة الصيحة: “لا توجد دولة نهضت في كل المجالات إلا بالاتفاق”، وأضاف: “ليس لدينا مشروع وطني، لكن رغم ذلك نتمنى أن يستفيد الشعب من هذا التحول إيجابياً”.

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وتعهد بحر بأن يلعب التحالف دوراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على ما تبقى من السودان، ودعا للابتعاد عن قضايا وصفها بـ”المزعجة” مثل عدم دفع استحقاقات المواطنة المتساوية، وحق تقرير المصير، والحكم الذاتي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)