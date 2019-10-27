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الفنانة انصاف مدني تحتفل بميلاد زواجها

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Samira Yousif 0 تبليغ

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الفنانة انصاف مدني تحتفل بميلاد زواجها

 

احتفلت الفنانة انصاف مدني  في الايام الماضية بعيد ميلاد زواجها الذي اقيم باحدى الصالات في كافوري وسط حضور عدد من أصدقاء الزوجين بالوسط الفني الذين قدموا لهم التهاني والتبريكات.

 

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فيما تألقت الفنانة انصاف بارتداء فستان وصفه البعض بحسب السوداني  بالجميل وهي تستقبل ضيوفها من المعازيم برفقة زوجها وتملأ المكان بالقفشات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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