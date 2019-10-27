احتفلت الفنانة انصاف مدني في الايام الماضية بعيد ميلاد زواجها الذي اقيم باحدى الصالات في كافوري وسط حضور عدد من أصدقاء الزوجين بالوسط الفني الذين قدموا لهم التهاني والتبريكات. Advertisements فيما تألقت الفنانة انصاف بارتداء فستان وصفه البعض بحسب السوداني بالجميل وهي تستقبل ضيوفها من المعازيم برفقة زوجها وتملأ المكان بالقفشات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة انصاف مدني تحتفل بميلاد زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.