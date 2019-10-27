حمدوك: ملتزمون  بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

التاريخ: 27-أكتوبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة أكد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، أمس التزام بلاده بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وأعلن ان أن حكومته تضع أولوية لتوفير الغذاء والصحة والتعليم للأطفال في كل مناطق السودان. Advertisements وبحسب السوداني، التقى حمدوك بمكتبه أمس، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونسيف هنرييتا فور، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراءالسفير عمر بشير مانيس. وبحث معها تطوير التعاون بين منظمة اليونسيف والسودان في المجالات المختلفة، وقال رئيس الوزراء ان الاطفال باعتبارهم المستقبل الواعد للبلاد. من جانبها، أكدت هنرييتا، التزام المنظمة بتعزيز الشراكة مع السودان ودعمه خاصة خلال الفترة الانتقالية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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