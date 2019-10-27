نواب بـ(الكونغرس) يطالبون ترمب برفع التمثيل الدبلوماسي في السودان

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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طالب (4) من أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس دونالد ترمب برفع التمثيل الدبلوماسي مع السودان إلى مستوى سفير.
وطبقاً لرسالة من النواب بحسب مصادر أمس، فإن نواب الكونغرس أكدوا دعمهم للحكومة السودانية الجديدة، وأشاروا إلى أن السودان تبنى في 21 أغسطس الماضي “وثيقة دستورية” أُنشئت بموجبها حكومة انتقالية تمهد الطريق نحو حكومة مدنية وانتخابات ديمقراطية.
وقال النواب في الرسالة “بصفتنا أعضاء من الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس، نعتقد أن هذه الحكومة الجديدة تتطلب دعم الولايات المتحدة، وبالتالي فإننا نحثكم على ترشيح أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ عام 1997″، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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