(قوى الحرية) تدعو للحوار داخل الجامعات ونبذ العنف

التاريخ: 27-أكتوبر-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة دعا القيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ لاستخدام الحوار بدلاً للعنف داخل الجامعات، مبيناً أن استخدام العنف يسهم في تأخير الدراسة الجامعية وتراكم دفعات جديدة بالجامعات. Advertisements وقال الشيخ وفقاً للسوداني، إنه لا بد من فتح الجامعات واستمرار الطلاب في دراستهم، مطالباً بضرورة استعجال استئناف الجامعات حتى لا يتضرر الطلاب وأسرهم من قفل الجامعات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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