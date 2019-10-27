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السكة الحديد تؤكد جاهزيتها لاستضافة قطار ولاية الخرطوم على خطوطها

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التاريخ: 27-أكتوبر-2019

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السكة الحديد تؤكد جاهزيتها لاستضافة قطار ولاية الخرطوم على خطوطها

أعلنت هيئة سكك حديد السودان جاهزيتها لاستضافة القطار الداخلي لولاية الخرطوم على خطوطها في مرحلته الأولى دعماً لسعى الولاية لفك اختناقات المواصلات.

 

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وقال المدير العام للشكك الحديدية المهندس عبد الماجد البشير في تصريحات صحفية أمس، إن السكة الحديد وافقت على السماح لسلطات ولاية الخرطوم باستخدام خطوطها لتشغيل القطار المحلي داخل الولاية.

 

 

وأعلن المدير العام للسكة الحديد بحسب صحيفة الصيحة، إلى تخصيص إحدى ورش الهيئة لمشروع قطار الولاية على أن تتولى الأخيرة تأهيل وتشغيل الورشة، مؤكداً أن السكة الحديد لا صلة لها بتشغيل قطار الولاية، وأن العلاقة تنحصر في التنسيق لتسيير القطارات دون تضارب وتقديم الاستشارات الفنية متى طُلب منها ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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