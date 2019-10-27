وزير المالية: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بيد “الكونغرس”

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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أوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، أن القرار النهائي بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية بيد “الكونغرس” الأمريكي، وأشار إلى أنه تجب موافقته أولاً على المبادرات التي تتخذها الإدارة والخزانة الأمريكيتين.
وقال الوزير خلال لقائه الجالية السودانية في واشنطن بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الجالية يجب أن تخاطب مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، لتقديم شرح وافٍ لقضية السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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