الاتحاد الأفريقي: اختيار الخرطوم مقراً لمركز العمليات القاري للهجرة غير الشرعية

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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وقع سفير السودان بإثيوبيا أنس الطيب الجيلاني نيابة عن الحكومة، اتفاقية المقر لاستضافة السودان مركز العمليات القاري للهجرة غير الشرعية التابع للاتحاد الأفريقي لتكون الخرطوم مقراً دائماً للمركز.
ووقعت مديرة الشؤون الاجتماعية مريم سيسي نيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والسفير أنس نيابة عن السودان.
ويعد المركز الأول من نوعه في القارة الأفريقية، ومن المقرر أن يقدم المركز خدماته لجميع الدول الأفريقية، ويدعم الاتحاد الأوروبي المركز فنياً ومادياً.
ويأتي احتضان الخرطوم للمركز بحسب صحيفة الصيحة، اعترافاً بدور السودان وإسهاماته المقدرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنطقة القرن الأفريقي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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