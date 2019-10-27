مسار يهدد بقيام ثورة خلال اسبوع اذا لم يشاركوا في الحكومة

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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قال رئيس حزب الأمة الوطني عبدالله مسار أن حكومة الفترة الانتقالية لا علاقة لها بالسودان، ووصفها بحكومة (شنط),
و أن اغلب وزرائها أتوا من خارج البلاد.
وأكد مسار في تنوير صحفي اليوم أمس بحسب السوداني، إنهم سيشاركون أيّ شخص الحكم حتى وإن كان “الجن”. واضاف نحن مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
وزاد واذا كان يريد ثورة فستكون خلال أسبوع فقط بأن الأحزاب التي شكلت الحكومة الانتقالية ستسقط في الانتخابات ولن تفوز بأ بجمع عشرة دوائر لأنها بلا قواعد.
وهدد مسار بجمع عشرة ألف شخص لقيام ثورة جديدة حال تم اقصاؤهم من الحكم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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