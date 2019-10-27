لجنة تحقيق “فض الاعتصام” تبدأ اجتماعاتها الأسبوع الجاري

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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كشفت لجنة التحقيق المستقلة في فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، عن انعقاد أول اجتماعاتها الأسبوع الجاري.
وقال رئيس اللجنة نبيل أديب لمصادر أمس، إنه سيعقد لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء بخصوص عمل اللجنة، وأعلن أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في الثلاثين من الشهر الجاري، مؤكداً استقلاليتها وعدم انحيازها لأي طرف أو جهة.
يذكر أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أصدر قراراً بحسب صحيفة الصيحة، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة برئاسة المحامي نبيل أديب وعضوية آخرين، وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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