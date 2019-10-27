مدير جامعة الخرطوم السابق: بيع أراض الجامعة تم في عهد الزبير بشير طه

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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رفضت مديرة جامعة الخرطوم فدوى عبد الرحمن الإدلاء بأي معلومات بشأن بيع أراضي الجامعة.
وقالت في تصريحات بحسب السوداني أمس، انها في الوقت الراهن مشغولة بترتيب كثير من الملفات ومراجعتها وأنّ أراضي الجامعة جزء منها.
وفي السياق، أكّد المدير السابق لجامعة الخرطوم أحمد سليمان في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني سلامة أراضي الجامعة، مشيرًا إلى عدم التغول عليها من أي جهة، وأن ما أصابها من بيع كان في عهد إدارة الزبير بشير طه لها.
وأبان أن للجامعة إدارة تسمى إدارة الأصول هي المسؤول الأول عن أراضي الجامعة ومنية باحتفاظها بتسجيلات الأراضي وشهادات بحثها وغيرها من الإجراءات الاحترازية لضبط ورقابة أراضيها
ونوّه إلى أن الجامعة طاهرة من شبهات الفساد وتعمل بمنتهى الشفافية والوضوح
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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