في محكمة البشير.. القاضي يوجه بالقبض على المراجع العام

التاريخ: 27-أكتوبر-2019
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أمرت المحكمة التي يمثل أمامها الرئيس السابق عمر البشير أمس، بالقبض على المراجع العام الطاهر عبد القيوم، لرفضه المثول أمامها للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع في القضية، وحددت الثاني من نوفمبر المقبل جلسة لسماع المراجع العام.
ووجه قاضي المحكمة المكلف د. الصادق عبد الرحمن الفكي بحسب صحيفة الصيحة، بإتخاذ إجراءات قانونية وتدوين بلاغ تحت المادة (94) من القانون الجنائي، المتعلقة برفض تكليف رسمي للموظف العام بالحضور إلى المحكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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